У США прокоментували отримання запиту про екстрадицію "натхненника" путчу в Туреччині Гюлена

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі, передає РБК з посиланням на The Associated Press.

Керрі зазначив, що провів переговори з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, в ході яких назвав отриманий запит на екстрадицію Гюлена голослівними звинуваченнями.

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"Щодо Гюлена ми постійно говоримо нашим друзям у Туреччині, що нам потрібні докази. У нас є дуже суворий набір вимог, які повинні бути виконані для здійснення екстрадиції", - заявив Керрі.

За його словами, він закликав Чавушоглу "не направляти припущення, а надіслати докази".

Як повідомляв УНІАН, Туреччина офіційно звернулася до США із запитом про екстрадицію опозиційного проповідника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена.

Турецька влада звинуватила мусульманського проповідника Гюлена, який протягом багатьох років живе у США, і його послідовників в організації спроби державного перевороту, який відбувся в ніч з 15 на 16 липня.

Гюлен, який вважається головним політичним опонентом Ердогана, раніше спростував свою причетність до спроби перевороту.