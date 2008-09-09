Російські миротворці відпустили журналістів, затриманих 8 серпня

Двох польських журналістів з телеканалу TVP, яких затримали російські миротворці 8 серпня в зоні грузино-осетинського конфлікту, відпустили. Про це повідомляє AFP.

За словами одного із затриманих, Даріуша Бохаткевіча, спочатку їх і грузинського водія, який був з ними, прийняли за шпигунів. Проте він підкреслив, що з ними поводилися добре, дозволили подзвонити додому і повернули конфісковане обладнання, мобільні телефони і гроші.

Раніше повідомлялося, що журналістів зупинили біля села Каралеті між столицею Південної Осетії Цхінвалі і грузинським містом Горі. За інформацією Reuters, люди, які зупинили машину, представилися співробітниками правоохоронних органів Південної Осетії, потім затриманих передали миротворцям.

Лента.ру