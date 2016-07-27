Турецька армія розповіла, скільки військової техніки використовували заколотники

Про це йдеться в заяві турецької армії, передає Бі-бі-сі. Вони захопили 35 літаків, у тому числі 24 винищувачі, а також 37 вертольотів, 74 танки і більше 200 одиниць бронетехніки.

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Нагадаємо, в ніч на 16 липня група військових оголосила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. До ранку турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.

Згідно з останніми даними, загинули 246 осіб, не рахуючи змовників, 2185 осіб отримали поранення.

За підозрою в причетності до спроби перевороту були затримані і тимчасово відсторонені від посад понад 60 тис. осіб. Серед них понад 9 тис. поліцейських, 3 тис. суддів, а також викладачі вузів і більш ніж півтори тисячі деканів. Були закриті більше двох тисяч організацій.

Влада Туреччини вважає натхненником спроби держперевороту Фетхуллу Гюлена, який живе в американському штаті Пенсильванія. Сам Гюлен неодноразово заявляв, що не має відношення до путчу, і засуджував спробу перевороту.