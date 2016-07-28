Туреччина вимагає від США видати Гюлена і погрожує наслідками для двосторонніх відносин

У Туреччині вважають неминучим вплив відмови США від екстрадиції Фетхуллаха Гюлена, якого звинувачують у спробі перевороту, на відносини двох країн. Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, з посиланням Ajans haber пише "Європейська правда".

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"У цій ситуації ми не можемо мовчати. Якщо США не видадуть нам Гюлена, це неминуче позначиться на наших відносинах", - сказав він.

Раніше турецький мусульманський проповідник Фетхуллах Гюлен, якого влада називає натхненником перевороту, засудив дії заколотників. Він наголосив, що ті послідовники його руху, які підтримали військовий переворот, "однозначно зрадили своїм ідеалам".

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба державного перевороту. В країні запровадили воєнний стан і комендантську годину. Під час зіткнень загинули більш як 260 людей.

Згодом прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль. Турецька влада звинуватила мусульманського проповідника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, який протягом багатьох років мешкає в США, та його послідовників в організації спроби державного перевороту. Сам Гюлен категорично відкидає звинувачення, і натомість висловлює підозри, що спроба путчу була зрежисована.