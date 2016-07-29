Клінтон попередила про "час розплати" для США при обранні Трампа

Про це заявила у своєму виступі кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон, передає Бі-бі-сі. Громадяни США повинні об'єднатися, оскільки наближається "час розплати", - сказала вона. "Протягом останнього року багато людей зробили помилку - вони не взяли до уваги заяви Дональда Трампа, вибачали його як шоумена, що влаштовує шоу", - сказала кандидат, додавши, що "вони думали, що він же не міг мати на увазі всі ті жахливі речі, які він говорив ".

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Клінтон також закликала об'єднатися проти "войовничої політики" свого суперника Дональда Трампа - кандидата в президенти від Республіканської партії.

На її думку, Трамп хоче розділити американців і ізолювати країну від усього світу. "Він хоче, щоб ми боялися майбутнього і один одного", - сказала кандидат. "Ми не будемо будувати стін, і ми не будемо забороняти релігію", - пообіцяла Клінтон.

Вона заявила, що жителі США не повинні обрати президента, який знаходиться в кишені у збройового лобі". Людина, яку можна "зачепити" твітом, не повинна отримати доступ до ядерної зброї, додала вона.

Крім того, кандидат у президенти США заявила про прихильність діяти разом з країнами союзниками НАТО. "Я підтримую наших союзників по НАТО в боротьбі з будь-якими загрозами, з якими вони стикаються, в тому числі загрозу з боку Росії", - сказала вона.

Під час виступу Клінтон офіційно погодилася балотуватися на пост президента США. "Я приймаю висунення своєї кандидатури на пост президента з покірністю, відданістю і впевненістю у своїй країні", - сказала вона на з'їзді партії в Філадельфії.

Клінтон стала першою в історії США жінкою, яку висунули на президентські вибори від провідної політичної партії.