Клінтон попередила про "час розплати" для США при обранні Трампа
Хіларі Клінтон офіційно погодилася балотуватися на пост президента США. Вона закликала громадян США не робити помилку, обираючи її суперника мільярдера Дональда Трампа.
Про це заявила у своєму виступі кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон, передає Бі-бі-сі. Громадяни США повинні об'єднатися, оскільки наближається "час розплати", - сказала вона. "Протягом останнього року багато людей зробили помилку - вони не взяли до уваги заяви Дональда Трампа, вибачали його як шоумена, що влаштовує шоу", - сказала кандидат, додавши, що "вони думали, що він же не міг мати на увазі всі ті жахливі речі, які він говорив ".
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Клінтон також закликала об'єднатися проти "войовничої політики" свого суперника Дональда Трампа - кандидата в президенти від Республіканської партії.
На її думку, Трамп хоче розділити американців і ізолювати країну від усього світу. "Він хоче, щоб ми боялися майбутнього і один одного", - сказала кандидат. "Ми не будемо будувати стін, і ми не будемо забороняти релігію", - пообіцяла Клінтон.
Вона заявила, що жителі США не повинні обрати президента, який знаходиться в кишені у збройового лобі". Людина, яку можна "зачепити" твітом, не повинна отримати доступ до ядерної зброї, додала вона.
Крім того, кандидат у президенти США заявила про прихильність діяти разом з країнами союзниками НАТО. "Я підтримую наших союзників по НАТО в боротьбі з будь-якими загрозами, з якими вони стикаються, в тому числі загрозу з боку Росії", - сказала вона.
Під час виступу Клінтон офіційно погодилася балотуватися на пост президента США. "Я приймаю висунення своєї кандидатури на пост президента з покірністю, відданістю і впевненістю у своїй країні", - сказала вона на з'їзді партії в Філадельфії.
Клінтон стала першою в історії США жінкою, яку висунули на президентські вибори від провідної політичної партії.