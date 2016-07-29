США продовжать бомбардувати сирійських ісламістів попри розкол у їхніх лавах

Зміна назви "Фронту ан-Нусра" на "Джебхат фатах аш-Шам" теж не матиме жодного значення, повідомив речник Державного департаменту США Джон Кірбі, передає українська редакція "Німецької хвилі". За словами Кірбі, бойовики й надалі залишатимуться ціллю ракетно-бомбових ударів військової авіації США.

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Заява представників "Фронту ан-Нусра" може бути просто "ребрендингом", припустив речник Держдепу. Тож США оцінюватимуть це угруповання за його "діями, цілями та ідеологією", додав Кірбі.

Водночас речник Білого дому Джош Ернест висловив занепокоєння США через зростання активності бойовиків згаданого угруповання. За його словами, можливості бойовиків для проведення "операцій" за межами Сирії зросли. Тож вони можуть загрожувати як США, так і Європі. Ернест також підтвердив, що зміна назви угруповання жодним чином не вплине на ставлення Білого дому до сирійських ісламістів.

Ісламістське угруповання "Фронт ан-Нусра", яке вважалося сирійським підрозділом "Аль-Каїди", 28 липня оголосило про розрив із цією терористичною організацією та перейменування. Відтепер "Фронт ан-Нусра" називатиметься "Джебхат фатах аш-Шам", що у перекладі з арабської означає "Завоювання Сирії".