Ердоган закриє всі військові академії в Туреччині

Реджеп Ердоган анонсував структурні реформи в збройних силах Туреччини після спроби державного перевороту, повідомляє РБК з посиланням на заяву президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана в інтерв'ю телекомпанії A Haber.

"Після спроби державного перевороту усі військові академії в Туреччині будуть закриті, а на їх базі буде створено Національний університет оборони", - йдеться в повідомленні.

Крім того, турецький лідер заявив, що всі командувачі та воєначальники будуть підпорядковуватися міністру оборони. Зараз вищим органом оперативного керівництва Збройних сил Туреччини є Генеральний штаб, яким керує головнокомандувач збройними силами.

За словами турецького президента, рішення про це буде опубліковано в офіційному урядовому виданні в неділю.

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"Реформи в збройних силах Туреччини обговорювалася цього тижня на засіданні Вищої військової ради країни. Ердоган висловив бажання перевести у своє підпорядкування армію і Національне агентство розвідки. Для цього, за словами турецького лідера, буде потрібно внесення поправок до конституції, а також домовленостей з опозицією", - підкреслює видання.

Також за підсумками засідання стало відомо, що голова Генштабу Туреччини генерал Хулусі Акар зберіг свій пост. Крім того, було прийнято рішення, що свою роботу продовжать головком сухопутних військ генерал Саліх Зеки Чолак, головком ВПС генерал Абідін Унал і головком ВМС Бюлент Бостаноглу. Другим начальником Генштабу ЗС призначений генерал Уміт Дундар, командувачем силами жандармерії — генерал Яшар Гюлер.Раніше у відставку подали два турецьких генерала, що входили у Вищий військовий рада — начальник штабу сухопутних військ Іхсан Уяр та начальник управління у військовій доктрині і військового утворення при Генштабі Туреччини Каміль Башоглу.

Спроба державного перевороту сталася в Туреччині в ніч на 16 липня. Бунтівники захопили деякі урядові будівлі в Анкарі та Стамбулі. Пізніше влада оголосила про взяття ситуації в країні під контроль.