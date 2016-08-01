Росія знову перекинула до Сирії новітній літак комплексної розвідки

Про це свідчать дані сайту Flightradar24, передає The Aviationist.

Зазначається, що літак комплексної розвідки Ту-214Р вилетів з Москви до Латакії 29 липня, у Сирії він приземлився у той же день.

Як повідомляється, літак Ту-214Р злетів з аеродрому у Казані, перетнув Каспійське море, пройшов над Іраном і центральним Іраком, після чого увійшов у повітряний простір Сирії і приземлився.

Читайте такожЗМІ: Росія перекинула до Сирії новітній літак комплексної розвідки Літак оснащений багаточастотним радіотехнічним комплексом МРК-411, включає кілька РЛС і дозволяє вести роботу як в активному, так і в пасивному режимі, а також перехоплювати радіопереговори. Крім того, на борту Ту-214Р знаходиться оптико-електронна система високої роздільної здатності, яка дозволяє отримувати цифрові зображення ділянок земної поверхні у двох спектральних діапазонах - видимому і інфрачервоному.

Як повідомляв УНІАН у лютому 2016 року російський літак комплексної розвідки Ту-214Р вже приземлявся на території Сирії.