Маккейн розкритикував Трампа за його висловлювання на адресу батьків загиблого солдата-мусульманина

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

"У Трампа немає необмеженої ліцензії паплюжити кращих серед нас", - сказав Маккейн, ветеран війни у В'єтнамі.

Минулого тижня батьки загиблого солдата виступили на з'їзді Демократичної партії, що проходив у Філадельфії. Однак зі сцени говорив тільки батько Хумаюна, Хізр Хан, виходець із Пакистану.

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30 липня в інтерв'ю телеканалу Ей-бі-сі Трамп припустив, що Хізр Хан міг просто заборонити своїй дружині Газаль виступати на публіці.

"Їй було чого сказати. А може бути, їй заборонили щось говорити", - припустив Трамп, чим накликав на себе критику мусульманських організацій, які вважають, що погляди мільярдера на гендерні ролі в сім'ях прихильників ісламу межують з ксенофобією.

Трампа розкритикували за це висловлювання президент Барак Обама, колеги-республіканці Джеб Буш і Джон Кейсік, а також численні ветерани воєн.

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Капітан Хумаюн Хан загинув в Іраку у віці 27 років у ході американської військової кампанії 2004 року.

Його батько Хізр Хан на з'їзді демократів у Філадельфії заявив, що якщо б Трамп перебував при владі, то його родина ніколи не змогла б оселитися в Америці, а його син - загинути як герой, виконуючи військовий обов'язок.

У грудні минулого року Трамп закликав зовсім не впускати в США мусульман.