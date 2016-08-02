"Зламати облогу Алеппо": сили сирійської опозиції продовжують операцію з прориву блокади міста

Солдати режиму Башара Асада вибиті з одного із селищ і височини поблизу колишньої "торгової столиці" Сирії, передає Анадолу.

У рамках операції "Зламати облогу Алеппо", розпочатої з метою звільнення підконтрольних режиму Асада регіонів, загони "Армії Фатха" ("Джейш аль-Фатіх") звільнили населений пункт Ширфе й височину Аль-Махрукта.

Крім того, бійці опозиції встановили контроль над заводом з виробництва холодильників, який урядові сили використовували як штаб. Будівля розташована на півдні міста, недалеко від артилерійської школи. У ході зіткнень на півдні Алеппо знищено танк і броньовик з кулеметом сил Асада.

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Слід зазначити, що напередодні "Армія Фатха" звільнила на півдні Алеппо село, чотири височини, захопивши три танки і ракетну установку.

"У ході зіткнень було вбито 56 військових, знищено 16 військових автомобілів, у тому числі два танки й робоча техніка", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня сирійські опозиційні сили почали масштабний наступ на південно-західні райони Алеппо.