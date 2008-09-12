Єврокомісія вважає, що спостерігачі ЄС мають перебувати на всій території Грузії, включаючи Абхазію і Південну Осетію.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомило джерело в Єврокомісії напередодні засідання Ради міністрів із загальних справ і зовнішніх відносин ЄС.

“Ми вважаємо, що мандат має розповсюджуватися на всю територію Грузії. Єврокомісія завжди підтверджувала свою відданість територіальній цілісності Грузії”, - зазначив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня під час неформального засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС в Авіньоні було ухвалене принципове рішення про направлення 200 спостерігачів ЄС до Грузії. На засіданні 15-16 вересня міністри планують обговорити деталі розміщення місії спостерігачів ЄС.

10 вересня заявив керівник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що міжнародні спостерігачі ЄС не будуть допущені в Абхазію та Південну Осетію. За його словами, європейські групи моніторингу, котрі, як очікується, прибудуть до Грузії на початку жовтня, працюватимуть тільки в районах, прилеглих до територій Південної Осетії і Абхазії.