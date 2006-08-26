Лазаренка засуджено до 9 років

Суд у Сполучених Штатах Америки виніс вирок колишньому українському прем`єр-міністру Павлу ЛАЗАРЕНКУ.

Як повідомляє українська служба Бі-Бі-Сі, суддя Мартін ДЖЕНКІНС ухвалив міру покарання у 9 років ув’язнення (108 місяців) та штраф у 10 мільйонів доларів за вимагання коштів та спробу їхнього відмивання.

Суд присяжних у суді в Сан-Франциско визнав П.ЛАЗАРЕНКА винним у незаконному збагаченні ще два роки тому, але процес розтягнувся, тому колишній український прем’єр доводив свою невинуватість.

Американська прокуратура вимагала ув`язнити П.ЛАЗАРЕНКА на 18 років та змусити його виплатити 66 мільйонів доларів.

П.ЛАЗАРЕНКО та його адвокати завжди доводили, що він діяв у межах законів, чинних на той час в Україні.

Він став першим державним діячем іншої країни, якого було засуджено у США від часів керівника Панами Мануеля НОР`ЄГИ у 1992 році.

Прокурор Пітер АКСЕЛЬРОД сказав, що П.ЛАЗАРЕНКО зловживав своєю посадою, щоб збагатитися на десятки мільйонів доларів за рахунок українського народу, а потім, сказав прокурор, підсудний хотів скористатися американською банківською системою, щоб зберегти свої статки.

Як повідомялося, після арешту у 1999 році П.ЛАЗАРЕНКО провів близько 4 років у в’язниці в США в очікуванні суду. У 2003 році його звільнили під заставу в 65 мільйонів доларів. Винесення вироку у справі колишнього українського прем’єра кілька разів відкладали, останнього разу це сталося тиждень тому.