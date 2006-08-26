Сьогодні перший похорон жертв катастрофи Ту-154

В Анапі сьогодні пройде перший похорон жертв катастрофи російського літака Ту-154, який впав 22 серпня в Донецькій області.

Як повідомляє радіо «Свобода», витрати на поховання взяла на себе адміністрація міста. Сім`ї кожного жителя Краснодарського краю, який загинув в авіакатастрофі, буде виплачено 500 тисяч рублів.