Сьогодні перший похорон жертв катастрофи Ту-154
10:27, 26 серпня 2006Світ
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Витрати взяла на себе адміністрація Анапи
В Анапі сьогодні пройде перший похорон жертв катастрофи російського літака Ту-154, який впав 22 серпня в Донецькій області.
Як повідомляє радіо «Свобода», витрати на поховання взяла на себе адміністрація міста. Сім`ї кожного жителя Краснодарського краю, який загинув в авіакатастрофі, буде виплачено 500 тисяч рублів.
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