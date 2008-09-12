У Софії почалася конференція Військового комітету НАТО

У болгарській столиці розпочала роботу дводенна конференція Військового комітету НАТО за участю 25 начальників генеральних штабів країн - членів НАТО, командувачів Об`єднаних сил Альянсу в різних регіонах світу, начальників генеральних штабів армій Албанії і Хорватії, країн-кандидатів у члени НАТО.

Як передає ІТАР-ТАСС, у вступному слові на відкритті конференції голова Військового комітету Альянсу адмірал Джанпаоло Ді ПАОЛА відзначив, що до порядку денного форуму "включено військові питання, які мають для НАТО ключове значення". Він повідомив, що серед тем для обговорення буде аналіз операцій, що проводяться альянсом, із стратегічного погляду, а також питання, пов`язані з іншими ініціативами НАТО, направленими на боротьбу із загрозами для світової безпеки.