Саакашвілі: Грузія не хотіла війни, але уникнути її не вдалося

Президент Грузії Михайло Саакашвілі запевнив, що Грузія не хотіла війни, але уникнути її не вдалося. "Ми не хотіли цієї війни, але уникнути її не вийшло. Ми повинні серйозно багато про що поговорити, багато що розглянути, і я вітаю те, що парламент, опозиція, різні групи громадськості мають питання щодо агресії Росії, щодо цієї війни, і про багато деталей треба дати додаткову інформацію".

Виниклі питання М.Саакашвілі назвав "абсолютно слушними" і запевнив, що "на кожне питання має бути дана відповідь", як це робиться в демократичній країні. "Наша відмінність від Росії полягає в тому, що там всі рішення ухвалює одна людина, а всі інші без критики схвалюють навіть найбільш безвідповідальні рішення цієї однієї людини. Ви знаєте, що ми всі рішення довго погоджуємо, а потім довго звітуємо перед громадськістю", - сказав він.

Президент Грузії також повідомив, що, попри "безпрецедентну агресію Росії", "грузинські державні структури врятувалися, врятувалися збройні сили, і, головне, врятовано економіку, і вона неодмінно розвинеться", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

М.Саакашвілі повідомив, що країна задіює всі механізми для того, щоб "ніхто не зміг привласнити ні клаптика (грузинської) землі і узаконити це". Найближчим часом парламент прийме закон, відповідно до якого незаконна передача будь-якого майна на грузинській території буде оголошена нечинною. Крім того, разом з іншими державами, які підтримують Грузію, буде складений список незаконних транзакцій, контрактів і інших операцій на території країни.