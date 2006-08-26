Хмарочос вироблятиме електроенергію

У Флоренції спроектовано хмарочос, який сам зможе виробляти електроенергію. Житловий будинок заввишки 250 метрів налічуватиме 59 поверхів. Кожний з них здатний незалежно повертатися на 360 градусів, передає ІТАР-ТАРС.

Згідно із задумом розробників, електрика вироблятиметься лопатевими вітряками, встановленими між поверхами, а також рухомими сонячними панелями.

Експерти підрахували, що будівля зможе виробляти близько 190 млн. кіловат електроенергії в рік на загальну вартість понад 7 млн. євро. Таким чином, вона буде повністю незалежною.

Розробники запевняють, що мешканцям будинку обертання поверхів не спричинить ніяких незручностей.

Будівництво хмарочоса почнеться за три місяці в Дубаї і триватиме два з половиною роки.