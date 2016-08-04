У Кремлі розповіли, про що будуть говорити Путін і Ердоган під час першої після кризи зустрічі

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє РИА "Новини".

«Належить серйозний обмін думками щодо того, як, якими темпами і в якій послідовності ми будемо займатися реставрацією наших відносин. Є поточні питання, пов'язані з економічною діяльністю, звичайно ж, можна сміливо прогнозувати, що детальний обмін думками відбудеться з регіональної проблематики, включаючи Сирію», - сказав Пєсков.

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Зазначається, що зустріч глав держав відбудеться 9 серпня у Петербурзі.

Відносини між РФ і Туреччиною різко погіршилися після того, як в листопаді 2015 року турецький винищувач збив російський літак Су-24, що порушив повітряний простір Туреччини.

Росія тоді ввела стосовно Туреччини економічні санкції. У Кремлі заявили, що Туреччина повинна вибачитися і компенсувати збитки за збитий літак для відновлення діалогу.

29 червня в Кремлі заявили, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вибачився перед Путіним за збитий Су-24. У свою чергу, у президента Туреччини підкреслили, що Ердоган у листі до Путіна висловив лише жаль щодо інциденту зі збитим російським Су-24.