Штайнмаєр відкинув ідею про припинення переговорів із Туреччиною щодо членства в ЄС

Про це Штайнмаєр сказав під час зустрічі з головами МЗС німецькомовних країн, передає Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

"Боюся, проблема, перед якою ми стоїмо нині (…) є більшою, ніж питання про те, коли, як і з якою швидкістю проходитимуть переговори про членство (Туреччини в ЄС - Ред.)", - сказав Штайнмаєр.

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Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн підтримав позицію Штайнмаєра.

Натомість австрійський міністр Себастіан Курц заявив, що "однозначно не бачить" ані полегшення візового режиму для Туреччини, ані пришвидшення процесу набуття нею членства в ЄС.

У відповідь на це Штайнмаєр наголосив на важливості економічних і політичних зв'язків ЄС та Туреччини. Він додав, що докладе зусиль, аби діалог з Туреччиною продовжувався "не лише через мегафони, мікрофони і камери".

Водночас Штайнмаєр знову застеріг владу Туреччини від відновлення смертної кари, що не поєднується з цінностями ЄС. Також він порадив зосередитися на тому, "що ми можемо зробити для заарештованих".

Нагадаємо, канцлер Австрії Крістіан Керн закликав Європейський Союз припинити переговори з Туреччиною щодо її членства в ЄС через масові заходи репресивного характеру, які відбуваються у Туреччині після невдалої спроби перевороту.