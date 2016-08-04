"Це все емоції": у парламенті Туреччини заявили, що питання повернення смертної кари не стоїть на порядку денному

Про це заявила депутат від правлячої Партії справедливості і розвитку Сіна Нур Челік, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

"У нашому порядку денному на даний момент не стоїть це питання, його також немає в порядку денному парламенту", - сказала Челік, яка очолювала делегацію депутатів з парламентського комітету закордонних справ Туреччини під час візиту в Брюссель.

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Вона сказала, що серед громадськості є настрої про повернення смертної кари. "Звичайно, я думаю, це тому, що емоції на даний момент дуже великі, але з часом ми побачимо, що ми відчуваємо", - сказала вона.

Туреччина скасувала смертну кару понад 10 років тому. Цей крок став ключовим для більш широких зусиль щодо вступу країни в Європейський Союз.

Відновлення смертної кари вимагає змін до Конституції, для чого потрібні 2/3 голосів депутатів. "Це вимагає дуже широкого консенсусу політичних партій", - зазначила Челік.

Раніше президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що у випадку, якщо Туреччина поверне смертну кару,ЄС припинить переговори про вступ з країною.