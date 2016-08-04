"Це все емоції": у парламенті Туреччини заявили, що питання повернення смертної кари не стоїть на порядку денному
Парламент Туреччини найближчим часом не планує відновлювати смертну кару через спроби державного перевороту.
Про це заявила депутат від правлячої Партії справедливості і розвитку Сіна Нур Челік, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.
"У нашому порядку денному на даний момент не стоїть це питання, його також немає в порядку денному парламенту", - сказала Челік, яка очолювала делегацію депутатів з парламентського комітету закордонних справ Туреччини під час візиту в Брюссель.
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Вона сказала, що серед громадськості є настрої про повернення смертної кари. "Звичайно, я думаю, це тому, що емоції на даний момент дуже великі, але з часом ми побачимо, що ми відчуваємо", - сказала вона.
Туреччина скасувала смертну кару понад 10 років тому. Цей крок став ключовим для більш широких зусиль щодо вступу країни в Європейський Союз.
Відновлення смертної кари вимагає змін до Конституції, для чого потрібні 2/3 голосів депутатів. "Це вимагає дуже широкого консенсусу політичних партій", - зазначила Челік.
Раніше президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що у випадку, якщо Туреччина поверне смертну кару,ЄС припинить переговори про вступ з країною.