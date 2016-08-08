Імператор Японії у зверненні до громадян уникнув прямих заяв про намір відректися

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, імператор заявив, що якщо монарх не справляється зі своїми обов'язками через вік або хворобу, то при ньому може бути призначений регент. Однак навіть у цьому випадку правитель залишається правителем протягом усього свого життя, зазначив Акіхіто.

"Зараз мені вже більше 80 років, і я, на щастя, перебуваю в доброму здоров'ї. Коли я думаю про те, що моє здоров'я поступово погіршується, я переживаю, що мені може стати складно виконувати мої обов'язки в якості символу нації", - заявив єдиний у світі імператор.

Прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе відреагував на заяву імператора, сказавши, що уряд буде шукати заходів для того, щоб полегшити виконання монархом своїх функцій.

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Зараз імператору 82 роки, і в останні роки він відчуває проблеми зі здоров'ям. У 2012 році монарх переніс операцію на серці і з відкачування рідини з легенів.

У випадку зречення престол успадкував його старший син - 56-річний кронпринц Нарухіто.

В даний час Акіхіто є єдиним у світі правлячим імператором. Офіційно Акіхіто вступив на престол 12 листопада 1990 року після смерті імператора Хірохіто 7 січня 1989 року.

Згідно конституції Японії, імператор виконує в основному представницькі функції і є символом держави і єдності народу.