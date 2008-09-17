Буш вніс Болівію і Венесуелу в «чорний список»

Президент США Джордж Буш заявив 16 вересня, що Болівія, Венесуела і М’янма внесені до "чорного списку" країн, що не виконують, на думку США, свої зобов`язання у боротьбі у виробництвом наркотиків і наркотрафіком, повідомляє Detroit Free Press.

Потрапляння країни в "чорний список" означає істотне скорочення американської допомоги в її адресу, проте президент США запевнив, що відносно Венесуели і Болівії цього не відбудеться, оскільки "програми допомоги демократичним інституціям у Венесуелі і продовження підтримки двосторонніх програм у Болівії життєво важливі для національних інтересів США".

В даний момент управління у боротьбі з наркотиками США припинило свої операції в основних районах вирощування болівійської коки і вивело всіх добровольців Корпусу миру з Болівії з міркувань безпеки. 16 вересня Держдепартамент США заявив, що будуть організовані щонайменше два авіарейси для евакуації з Болівії американців, які хочуть залишити країну .

Нагадаємо, що останнім часом напруженість у відносинах США з Венесуелою і Болівією різко зросла.10 вересня Болівія оголосила посла США в країні персоною нон-грата, обгрунтувавши це рішення тим, що посол підтримував болівійських сепаратистів.

Венесуела 11 вересня з солідарності з Болівією також вислала американського посла, а президент країни Уго Чавес велів американцям "піти до біса 100 разів". Він пояснив такий крок незгодою з "імперіалістичною" політикою США і попередив, що російські бомбардувальники, що знаходяться у Венесуелі, "Ту-160" служать "попередженням американській імперії".

США як крок у відповідь також вислали послів обох держав.

Лента.ру