Євросоюз ввів санкції проти двох росіян

Це випливає з рішення, опублікованого в офіційному журналі ЄС.

Так, до санкційного списку потрапили вихідці з Чечні і Татарстану Аслан Бютукаєв і Айрат Вахітов. Їх підозрюють у зв'язках з "Ісламською державою" і "Аль-Каїдою".

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У липні США вже ввели санкції проти цих громадян, їхні рахунки в Америці були заморожені.

Нагадаємо, США ввели нові санкції проти російських компаній. Під санкції потрапили московське КБ "Кунцево", КБ машинобудування з Коломни і 150-й авіаремонтний завод з Калінінграда.

Російські компанії підозрюються у постачанні Ірану, Північній Кореї та Сирії заборонених технологій, які можуть бути використані для виробництва зброї масового ураження й ракетної техніки.