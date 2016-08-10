Автобус з журналістами обстріляли в Ріо

Про це повідомляє Reuters з посиланням на очевидців події.

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Вони повідомляють про два постріли, які пробили скло автобуса. Двоє людей отримали легкі поранення від скла, що розлетілося, але серйозних травм не отримав ніхто.

Автобус їхав від місця проведення баскетбольних змагань до головного олімпійського парку.

Поліція Бразилії була недоступна для коментарів, зазначає Reuters.