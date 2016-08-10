У Сирії загинули сотні російських найманців - Sky News

Про це повідомляє сайт британського телеканалу Sky News з посиланням на розмову з російськими найманцями, які воювали у Сирії.

У повідомленні йдеться, що Кремль завжди обережно формулював на словах свою кампанію в Сирії як повітряну операцію. Російські високопосадовці постійно заявляли, що не має потреби розміщувати військових на суходолі і що у Сирії присутня обмежена кількість "інструкторів та військових радників".

Група російських найманців розповіла, що вони були завербовані надзвичайно засекреченою приватною військовою компанією "Вагнер" та відправлені до Сирії на борту російських військових транспортних літаків. Вони повідомили, що за суму, яка рівноцінна 3 тис. фунтів стерлінгів на місяць, їх було відправлено у місця бойових протистоянь та перестрілок з повстанськими групами, в тому числі з "Ісламською державою".

Двоє співрозмовників телеканалу сказали, що їм пощастило залишитися живими. "Це (шанси) 50 на 50... Більшість людей, які відправляються туди за грошима, закінчують смертю. Ті ж, хто воюють за ідеї, воюють проти американців, американських спеціальних сил, за певну ідеологію - мають більше шансів для виживання", - сказав один із співрозмовників.

В свою чергу інший співрозмовник повідомив, що "приблизно від 500 до 600 людей там загинули". "Ніхто ніколи не дізнається про них... Це найбільш страшна річ. Ніхто ніколи не буде знати", - наголосив він.

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При цьому на сайті телеканалу розміщено транскрипт розмови агента компанії "Вагнер" з одним із потенційних новачків. Новачок розповів, що чув, що "Вагнер" шукає чоловіків і що він особисто служив у армії. Агент компанії спитав у нього про фізичний стан, чи має він проблеми з законом, борги і чи є у нього дійсний закордонний паспорт. Потенційний новачок розповів, що має проблеми з коштами, бо бажає придбати квартиру. Агент у відповідь сказав, щоб він приїхав у село Молкіно на півдні РФ, де розміщено тренувальну базу, і що він має високі шанси бути обраним.

Співрозмовник телеканалу розповів, що декілька разів брав участь у місіях у Сирії, а також сказав, що йому відомо, що чоловіків будь-якої підготовки приймають для тренування, навіть тих, хто ніколи не стріляв із вогнепальної зброї. Він сказав, що навчання на полігоні зазвичай тривають один-два місяці, і є дуже інтенсивними.

"Якщо особа не служила в армії, її тренують з початкового рівня. Вони навчають бути піхотинцями - звичайним гарматним м'ясом. Якщо людина служила в артилерії, розвідці, штурмових бригадах - його навички удосконалюються... Вони вчать, як управляти та використовувати абсолютно все спорядження, яке вони мають", - сказав російський найманець.

Обидва найманці сказали, що після навчань опинилися на головній російській військовій базі на морському узбережжі у Сирії. Один з них сказав, що приєднався до більше, ніж 500 інших найманців. Ще один співрозмовник сказав, що приєднався до групи чисельністю 900 найманців.

"Там були 564 солдати зі мною, і ми були розміщені на базі", - сказав він. За його даними, там було розміщено дві розвідувальні роти, одна рота протиповітряних сил, дві штурмові групи та піші війська, а також важка артилерія, танки і інше озброєння.

Раніше видання Rzeczopspolita повідомляло, що більшість російських військових, які підтримують режим президента Башара Асада, – це солдати так званих "приватних армій". Найбільша група серед них – це бійці, які працюють на приватну військову компанію "Вагнер". Її військо налічує понад тисячу добре навчених і підготовлених солдатів.