Росія готова постачати зброю до Африки в обмін на каву, алмази...

"Рособоронекспорт" готовий запропонувати потенційним замовникам з країн африканського континенту альтернативні схеми взаєморозрахунків за постачання продукції військового призначення, повідомив журналістам гендиректор держпідприємства Анатолій Ісайкін.

"Рособоронекспорт" готовий застосовувати альтернативні та гнучкі схеми взаєморозрахунків. Зокрема, створення спільних підприємств, розробку надр, - сказав Ісайкин. - Такі пропозиції з російського боку дають додаткові можливості африканським країнам одержати новітнє російське озброєння".

Як пояснив РІА Новости представник прес-служби "Рособоронекспорту", підприємство готове одержувати оплату за озброєння зустрічними постачаннями товарів традиційного африканського експорту, серед яких алмази, деревина, бавовна, пальмове масло і кава.

"Не виключені отримання й реалізація квот на розробку мінеральних ресурсів і морепродуктів, а також створення спільних підприємств в сферах рибальства, гірничо-видобувній, нафтовій промисловості та розмінування територій", - сказав представник прес-служби.