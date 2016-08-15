Губернатор штату Вісконсін ввів до міста Мілуокі Нацгвардію після масових заворушень

Раніше влада Мілуокі і керівники поліції стверджували, що у них достатньо засобів, щоб тримати ситуацію під контролем, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

У неділю в місті було відносно спокійно. Незважаючи на це, шериф графства Мілуокі Девід Кларк запросив допомогу Нацгвардії, побоюючись нового спалаху насильства.

Читайте такожОбама: США не наблизилися до вирішення проблеми розколу між поліцією і суспільством

Більше ста чорношкірих мешканців міста у суботу вийшли на акцію протесту через вбивство поліцією молодого афроамериканця. Поліцейські застрелили озброєного 23-річного темношкірого чоловіка в суботу в ході погоні. За інформацією поліції, у нього був при собі викрадений пістолет, десятки патронів до нього, і його поведінка виглядала вкрай підозрілою.

Офіційно поліція не розголошує інформацію про те, якого кольору шкіри були вбитий і поліцейський, який його застрелив.

Тим не менш мітингувальники переконані, що вбивство було скоєно за расовими мотивами.

Розлючений натовп підпалив у північній частині Мілуокі автозаправну станцію, будівлю банку та два магазини, ще один магазин піддався розграбуванню.

Один співробітник поліції отримав травму голови, після того як у вікно патрульної машини кинули цеглину.

Повідомляється, що троє учасників заворушень були арештовані.