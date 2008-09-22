Росія надто слабка для нової холодної війни

Заступник помічника держсекретаря США у європейських і євразійських справах Метью Брайза в інтерв`ю азербайджанському телеканалові ANS заявив, що Росія дуже слабка для нової холодой війни із США. Брайза також висловив надію, що "Росія рано чи пізно зрозуміє, що бойові дії їй стають надто дорого. Такі дії позбавляють Росію не тільки великих грошей, а й пошани".

Він відкинув твердження посла Росії в НАТО Дмитра Рогозіна, буцім США готували в Грузії плацдарм для нападу на Іран. "Людина, яка кидається подібними заявами, демонструє свій непрофесіоналізм, - заявив Брайза. - Це порожні балачки. Це - нісенітниця".

Лента.ру