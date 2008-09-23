У Фінляндії студент відкрив стрілянину у коледжі: багато жертв
14:33, 23 вересня 2008Світ
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За даними ЗМІ, хлопець застрелився
20-річний студент відкрив стрілянину у коледжі у фінському місті Каухайокі.
Як повідомляють європейські ЗМІ, є багато жертв, однак точної цифри поліція поки не називає.
Студент був озброєний автоматичною зброєю та одягнутий у лижну маску. Місцева поліція повідомляє, що нападник був роззброєний і затриманий, однак фінська преса стверджує, що він застрелився.
За оцінками, у будівлі коледжу на момент стрілянини, що розпочалася об 11.00 за місцевим часом, перебувало близько 200 студентів.
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