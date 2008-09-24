Експерти назвали головну версію катастрофи Boeing у Пермі

Головною версією катастрофи літака Boeing 737-500 авіакомпанії «Аерофлот-Норд», що розбився в Пермі, стала помилка пілотів, пише з посиланням на технічну комісію газета «КоммерсантЪ».

Експерти дійшли до висновку, що виявлена несправність в системі автоматичної підтримки швидкості не сприяла аварійній ситуації на борту, відзначає радіо «Свобода» .

Спростовано також припущення й про відмову двигунів. Екіпаж, на думку фахівців-техніків, через якусь причину не зміг виконати команду диспетчера про розворот і повторний захід на посадку – пілоти почали сперечатися, куди їм повертати, вправо чи вліво.