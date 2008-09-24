Саркозі хоче поєднати Європу і Росію
10:29, 24 вересня 2008Світ
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"Тому що ЄС прагне миру..."
Президент головуючої у ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ виступає за створення економічного партнерства з Росією.
Як повідомляє AFP, про це він заявив у вівторок у Нью-Йорку, виступаючи на сесії Генеральної Асамблеї ООН.
“Тому що ЄС хоче миру, Європа каже Росії, що хоче солідарності, хоче будувати спільне майбутнє, хоче бути її партнером. Чому не побудувати економічну спільноту в континентальному розмірі, яка поєднає Європу та Росію?”, - сказав Н.САРКОЗІ.
Водночас, говорячи про війну в Грузії, Президент Франції наголосив, що Європейський Союз не може йти на компроміси щодо принципів суверенітету та незалежності держав.
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