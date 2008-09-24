Саркозі хоче поєднати Європу і Росію

Президент головуючої у ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ виступає за створення економічного партнерства з Росією.

Як повідомляє AFP, про це він заявив у вівторок у Нью-Йорку, виступаючи на сесії Генеральної Асамблеї ООН.

“Тому що ЄС хоче миру, Європа каже Росії, що хоче солідарності, хоче будувати спільне майбутнє, хоче бути її партнером. Чому не побудувати економічну спільноту в континентальному розмірі, яка поєднає Європу та Росію?”, - сказав Н.САРКОЗІ.

Водночас, говорячи про війну в Грузії, Президент Франції наголосив, що Європейський Союз не може йти на компроміси щодо принципів суверенітету та незалежності держав.