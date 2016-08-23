Держдеп США підтвердив отримання офіційного запиту від Туреччини на екстрадицію Гюлена

Про це на брифінгу заявив представник Держдепартаменту Марк Тонер, передає РБК з посиланням на Reuters.

«Ми можемо підтвердити, що Туреччина запросила екстрадицію Гюлена», — сказав він.

Тонер додав, що запит стосувався інших питань, через які Гюлен розшукувався Анкарою. При цьому він відмовився уточнювати подальші деталі.

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Раніше Bloomberg з посиланням на джерело в адміністрації президента США писав, що Мін'юст США незабаром направить до Туреччини команду для розслідування звинувачень щодо Гюлена. Як повідомляло агентство, тим самим влада США дає зрозуміти президенту Туреччини Реджейпу Таїпу Ердогану те, що Вашингтон серйозно сприймає запит про екстрадицію Гюлена.

При цьому співрозмовник Bloomberg уточнив, що Анкара не надала Мін'юсту необхідні докази можливої причетності Гюлена до військового заколоту.

Нагадаємо, прокуратура Туреччини вимагає засудити Гюлена, на якого Анкара покладає відповідальність за спробу державного перевороту в країні, до двох довічних термінів.

Гюлен, у свою чергу, відкидає будь-яку причетність до спроби перевороту, підкреслюючи, що очолюваний ним рух просуває сповідання толерантного ісламу.