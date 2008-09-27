Пірати попередили, що відбивати українських моряків силою не варто

Пірати, які захопили біля берегів Сомалі судно “Faina”, що перевозило танки Т-72, застерегли від будь-яких спроб відбити силою членів екіпажу, за яких вони хочуть одержати викуп.

В інтерв`ю сомалійській службі Бі-Бі-Сі чоловік, який назвався Джануна Алі ДЖАМА і стверджує, що представляє тих, хто захопив судно “Faina”, заявив, що пірати в принципі готові до переговорів про викуп із урядом Кенії.

Прес-секретар уряду Кенії Альфред МУТУА підтвердив, що партія з 33 танків призначалася для його країни. Тим самим він спростував поширювані раніше повідомлення про те, що кінцевим пунктом призначення озброєнь був Південний Судан, повідомляє NEWSru.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня поблизу узбережжя Сомалі пірати захопили судно “Faina” під прапором Белізу (українська компанія - менеджер судна “Tomax Team Inc.”), до складу екіпажу якого входять 17 громадян України (капітан корабля – громадянин України), троє громадян Російської Федерації, один громадянин Латвії (всього 21 людина).

26 вересня міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ підтвердив, що на борту захопленого піратами судна “Faina” було 33 проданих Україною танки Т-72 та інше озброєння. Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що все це озброєння продавалося державною компанією «Укрспецекспорт» відповідно до міжнародних угод.