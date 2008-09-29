Росія так і не пояснила, що робитиме з ЧФ

Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Степан ГАВРИШ заявляє, що пропозиції російської влади щодо продовження терміну базування Чорноморського флоту РФ на території України не сформульовані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

С.ГАВРИШ вкотре зазначив, що правових перспектив для продовження перебування ЧФ РФ на території України після 2017 року немає, окрім зміни відповідного положення Конституції України, додавши, що для цього треба скасувати дату виведення Чорноморського флоту Росії, прописану в Основному Законі.

За словами С.ГАВРИША, в Україні на даний час немає готовності для ухвалення таких рішень.

Разом з тим він зауважив, що жодних офіційних ініціатив від РФ щодо продовження базування ЧФ в Україні не надходило. С.ГАВРИШ сказав, що такі пропозиції як розміщення на українських підприємствах замовлень з будівництва російської військової техніки – це «наївні пропозиції», вони не є адекватними значенню Чорноморського флоту, його геополітичним функціям.

«На цей період часу офіційні російські пропозиції не сформульовані і не винесені», - сказав С.ГАВРИШ. На його думку, вже озвучена інформація спрямована на перевірку українських політичних еліт, що симпатизують Росії, на перевірку їхньої реакції, зокрема, на те, чи будуть вони тиснути на українське керівництво.

«Без конкретного плану ця тема є безперспективною», - зазначив С.ГАВРИШ, додавши, що Україна отримує «надмірно смішні, скоріше віртуальні гроші» за перебування Чорноморського флоту на її території. За його словами, досі РФ не зробила жодного кроку для зміни цінової політики за оренду території.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня міністр оборони РФ Анатолій СЕРДЮКОВ заявив, що Росія може надати українській стороні комплекс взаємовигідних пропозицій, які дозволили б Чорноморському флоту РФ залишитися в Севастополі після 2017 року.

"Ми хотіли б, щоб Чорноморський флот залишився в Севастополі і після закінчення в 2017 році терміну дії відповідного договору з Україною. Для цього ми можемо представити комплекс пропозицій, які були б вигідні обом країнам і стосувалися як орендної плати за базу в Севастополі, так і розвитку соціальної інфраструктури, співпраці у сфері оборонний-промислового комплексу, суднобудування та інших областях", - сказав А.СЕРДЮКОВ.

24 вересня керівник комісії Ради федерації з морської політики, колишній командувач Північним флотом РФ адмірал В’ячеслав ПОПОВ заявив, що Росія може запропонувати Україні задіяти її суднобудівні потужності для будівництва авіаносців для ВМФ Росії. Одна з цих пропозицій стосується співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу, і, зокрема, суднобудуванні.

26 вересня посол з особливих доручень МЗС Росії Володимир ДОРОХІН висловив переконання у тому, що чим лояльніше Україна ставитиметься до питання про базування Чорноморського флоту РФ у Криму, тим кращими будуть двосторонні відносини.