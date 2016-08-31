В Італії врятували кішку, яка п'ять днів провела під завалами після землетрусу

Про це повідомляє ТСН з посиланням на The Local.

Кішка провела під уламками будинку п'ять днів. Її господиня просила рятувальників знайти домашню тварину, але первинні пошуки не дали результату.

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Коли ручний розбір завалів закінчився і до справи приступили бульдозери, один з рятувальників побачив кішку і її звільнили.

Після того, як кішку витягли з-під завалів, її оглянули ветеринари. Вони прийшли до висновку, що Джойя здорова, але пережила стрес і страждає від зневоднення.

Загалом з-під руїн в Аматріче витягли близько 200 тварин.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на середу, 24 серпня, в центральній Італії сталися два землетруси магнітудою 6,1 і 5,5 балів. Поштовхи призвели до значних руйнувань у місті Аматріче. Коливання земної поверхні відчувалися в деяких містах центральної Італії, зокрема й у Римі.