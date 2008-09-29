Ющенко та Буш вийшли до преси після переговорів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент США Джордж БУШ задоволені рівнем виконання українсько-американського плану дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали в заяві для преси після переговорів в Білому домі у Вашингтоні.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що в ході зустрічі обговорили багато питань двостороннього співробітництва, в тому числі імплементації плану дій двосторонніх відносин. За словами В.ЮЩЕНКА, сторони констатували те, що по більшості напрямків він добре реалізується.

Президенти України та США обговорили також питання безпеки, інтеграції України до євроатлантичних структур.

В.ЮЩЕНКО розповів, що торкнулися і питання енергетичної співпраці. Зокрема, він надав високу оцінку роботі американської сторони щодо адаптації американського ядерного палива для українських АЕС.

Також сторони обговорили питання внутрішньої ситуації в Україні. В.ЮЩЕНКО вкотре зауважив, що ситуація не є трагічною і драматичною. За його словами, наявні демократичні ресурси дадуть змогу Україні вийти з цієї кризи.

У свою чергу Дж.БУШ підкреслив, що Америка «дуже сильно підтримує вашу демократію». Він висловив готовність співпрацювати з Україною в цьому напрямі.