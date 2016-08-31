Сьогодні починається Венеціанський кінофестиваль

Фестиваль відвідають зірки світового кіно, журналісти, міжнародні критики і обрана публіка, передає kommersant.ru.

Читайте такожВенеціанський фестиваль висловив підтримку українському режисерові Сенцову

У цьому році на заході з'явився новий майданчик під відкритим небом, створений на місці давно замороженого будівництва нового кінопалацу. Для цього майданчика підготували спеціальну позаконкурсну програму «Кіно у саду», до якої увійшли, зокрема, фільми американця Джеймса Франко, італійця Габріеле Муччіно, південнокорейця Кім Кі Дука.

Основна конкурсна програма, що складається з 20 картин, що включає, зокрема, роботи Віма Вендерса, Франсуа Озона, Еміра Кустуріци, Терренса Маліка. Відкриє фестиваль конкурсна стрічка американського режисера Деміена Шазелла «Ла-ла-ленд» - комедійний мюзикл про історію жанру американського мюзиклу.