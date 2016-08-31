Польща відмовилася пускати до себе чеченців, які приїхали з Росії

Про це заявив глава МВС країни Маріуш Блащак. В ефірі телеканалу ТВН24 він сказав, що зараз у Чечні немає війни, а тому надавати статус біженців цим чеченцям влада Польщі не має наміру, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожНа кордоні з Україною затримано чеченців, які намагалися приєднатися до "Ісламської держави"

Міністр також підкреслив, що мова йде про спробу прокласти новий маршрут незаконної міграції мусульман у Європу.

"Ми не будемо піддаватися тиску тих, хто хоче нової міграційної кризи. Наша політика зовсім інша. Польський кордон запечатаний. У Чечні немає ніякої війни, на відміну від ситуації кілька років тому", - сказав Блащак.

У вівторок польські та білоруські ЗМІ повідомили, що на кордоні між двома країнами в районі Бреста з'явилася велика група вихідців з Чечні. Близько 100-200 чоловік хотіли потрапити на територію Польщі і просили надати їм статус біженців.

Вони два дні жили в стихійному таборі на білорусько-польському кордоні. Як повідомляють місцеві ЗМІ, до ранку 31 серпня багато чеченців виїхали з прикордонного пункту "Брест", так і не дочекавшись зустрічі з генеральним консулом Польщі.