Лукашенко чекає від Європи скасування всіх санкцій

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє, що чекає від Європи скасування всіх санкцій щодо Білорусі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Білоруської держави, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив сьогодні під час зустрічі з главою Місії короткострокових спостерігачів ОБСЄ на парламентських виборах у Білорусі Анн-Марі ЛІЗЕН.

«Для мене зроблене вами визнання того факту, що наші вибори пройшли відповідно до національного законодавства, – це найголовніша оцінка. Я уважно розглянув ваш попередній висновок. Вважаю, що ви маєте ще раз дуже серйозно оцінити ту роботу, яку виконано в Білорусі», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі заявив, що чекає послідовності від Європи. «Колись між Радянським Союзом і Заходом існувала «залізна завіса». Так навіщо ж ви її знову спорудили на кордоні з Білоруссю? Треба її зняти і почати нормальний політичний діалог. При цьому врахувати, що Білорусь ніколи не порушувала своїх зобов`язань. Це, по-перше. А, по-друге, ми чекаємо скасування всіх санкцій, якими ви, європейці, образили білоруський народ», - сказав він.

О.ЛУКАШЕНКО також заявив, що Білорусь не має наміру покращувати відносини з Європою за рахунок погіршення відносин з Росією. «Ми на це ніколи не підемо. У нас традиційно гарні відносини з Росією. І Європі не будуть вигідні погані відносини Білорусі з Росією», - пояснив Президент Білорусі.