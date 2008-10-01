На борту викраденого піратами судна "Faina" знову стріляли

На борту викраденого піратами Сомалі судна "Faina" відбулася ще одна стрілянина, екіпаж не постраждав.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомляє видання "Морський бюлетень".

"Нова стрілянина відбулася у вівторок 30 вересня, між піратами, екіпаж не постраждав", - передає видання.

"Були припущення, що, можливо, пірати відстрілювалися від військових звільнити "Faina" силоміць, але вони спростовані самими військовими, ніяких таких спроб не було, а це головне. Голова Програми допомоги морякам Ендрю МВАНГУРА каже, що триває боротьба між піратами-радикалами і помірними, хоча незрозуміло, що саме хочуть радикали. Пірати, в свою чергу, пояснили стрілянину святкуванням мусульманського свята", - зазначає "Морський бюлетень".

Зараз судно знаходиться в районі міста Сомалі Хобьо.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 вересня на борту викраденого піратами Сомалі судна "Faina" відбулася стрілянина, було вбито трьох піратів, члени екіпажу не постраждали. За даними видання "Морський бюлетень", стрілянина виникла між піратами, які що не поділили між собою.

Екіпаж “Faina” складається з 17 українців, двох росіян та одного громадянина Латвії. Ще один громадянин Росії, Володимир Колобков, помер 28 жовтня від крововиливу в мозок. Судно під прапором Белізу (українська компанія - менеджер судна “Tomax Team Inc.”) було захоплене 25 вересня біля убережжя Сомалі.

На борту "Faina" знаходиться вантаж зі зброєю, зокрема 33 проданих Україною танків Т-72, зенітні установки, гранатомети та боєприпаси. 26 вересня міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ зазначив, що все це озброєння продавалося державною компанією «Укрспецекспорт» відповідно до міжнародних угод.