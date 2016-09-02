У Москві обіцяють відповісти на розширення санкцій США

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Треба ще проаналізувати, що було розширено, але зазвичай в таких випадках діє принцип взаємності", - сказав він.

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Пєсков зазначив, що санкційна риторика - тупиковий шлях. "Ми не ведемо розмову про санкції", - сказав Пєсков. "Ми не вважаємо подібну риторику конструктивною, перспективною і такою, що сприяє вирішенню будь-яких проблем", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 1 вересня, Мінфін США вніс у санкційні списки, складені у зв'язку з анексією Криму і агресією РФ проти України, прізвища ще 17 людей і назви 20 компаній, зокрема, компаній-підрядників будівництва Керченського мосту, а також чиновників і представників силових структур з тимчасово окупованої Криму, представників бойовиків на Донбасі.