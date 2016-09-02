Матерів загиблих дітей засудили до штрафів та громадських робіт за майки з написом "Путін - кат Беслана"
Завершився суд над жінками, які влаштували акцію протесту в річницю теракту в школі №1 в Беслані. Справи розглядалися до 3 години ночі.
Трьом жінкам призначені громадські роботи по 20 годин, оскільки вони не можуть заплатити штраф, передає "Новая газета".
Ще одній жінці, яка не брала участь в акції, але в момент затримання перебувала поряд, також призначені громадські роботи — за те, що "перебувала у групі жінок" і "допускала висловлювання".
Також ще двом призначили штраф за 20 тисяч рублів.
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Включаючи час перебування в ОВС та в суді, жінки провели в неволі 14,5 годин.
Вони розраховують оскаржити рішення суду, і вранці у вівторок вирушать на огляд: багато хто отримав травми при затриманні.
Вранці у четвер п'ять жінок, що втратили в теракті своїх близьких, організували акцію з футболками з написом «Путін - кат Беслана».