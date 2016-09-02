Атака смертника на суд у Пакистані: 11 загиблих, десятки поранених (фото)

12:55, 02 вересня 2016
Світ
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У пакистанському Мардані на території суду стався теракт.

REUTERS

У провінції Гебер Пахтуква на півночі країни в п'ятницю стався теракт. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

Біля будівлі суду в місті Мардан смертник кинув гранату, а потім підірвав себе. В результаті загинули 11 людей, близько 30 поранені. Серед загиблих юристи, офіцери поліції і цивільні особи.

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Також повідомляється, що в п'ятницю чотири смертники спробували вчинити напад у християнському районі біля Пешавара, але були застрелені поліцією.

Поки жодне з екстремістських угрупувань не взяло на себе відповідальність за вибух на території суду, але підрозділ руху "Талібан" заявив про те, що це вони організувало атаку на передмістя Пешавара, населене християнами.

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