Путін "забув" про свій прогноз щодо обвалення видобутку нафти, якщо та впаде нижче $80

Про це він сказав в інтерв'ю агентству Bloomberg, текст якого наводить прес-служба Кремля.

«Якщо я говорив, що видобуток нафти припиниться, то я помилявся. Правда, не пам'ятаю, де я це сказав, мабуть, зопалу, але, по‑моєму, я навіть такого не говорив. Але може бути, не пам'ятаю цього. Я говорив про те, що при певному рівні ціни на нафту нові родовища навряд чи будуть вводитися», — сказав Путін в інтерв'ю агентству Bloomberg.

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У свою чергу, згідно сайту того ж Кремля, в жовтні 2014 року, відповідаючи на запитання журналістів, Путін заявив, що «якщо світові ціни будуть триматися на рівні 80 доларів, то все виробництво впаде».

Тоді російський лідер заявив, що ніхто з серйозних учасників ринку не зацікавлений в утриманні цін на «досить низькій планці — 80 доларів».

В середині 2014 року нафта марки Brent коштувала більше 100 доларів за барель. До початку 2015 року вона знизилася в два рази, а на початку 2016 року ціни впали до 32-33 доларів за барель. 2 вересня Brent торгується на біржі в Лондоні біля позначки 46 доларів за барель.