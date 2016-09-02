Радикальне самовираження посеред пустелі: в США проходить 30-й арт-фестиваль Burning Man (фоторепортаж)

Burning Man 2016 став ювілейним - фестиваль проходить щорічно протягом восьми днів, починаючи з 1986 року.

Організатори визначають подію як експеримент зі створення спільноти радикального самовираження, при цьому повністю покладаючись тільки на себе.

Читайте такожУ Сіднеї пройде щорічний Фестиваль світла (фоторепортаж)

На тиждень в пустелі встановлюються твори сучасного мистецтва, часто фантастичних форм, частина яких спалюються творцями до закінчення Burning Man. Там їздять сотні "мутованих" машин неймовірного вигляду, багато учасників ходять в костюмах персонажів мистецтва, звірів, предметів тощо. Артисти, що приїжджають в пустелю, дають концерти, популярні різні танці. На кількох танцполах цілодобово працюють діджеї. Разом з тим, кожен учасник відповідальний за своє життєзабезпечення (харчування, воду, захист від спеки, вітру, холоду, місце для нічлігу тощо) і очищення пустелі від будь-яких слідів свого перебування.

Кількість учасників фестивалю за час його існування досягла неймовірних масштабів - якщо в першому фестивалі в 1986 році брали участь лише 20 учасників, то в 2015-му році тут були присутні близько 70 тисяч осіб. Не виключено, що в 2016-му році кількість учасників буде ще більше.

Водночас, щороку фестиваль Burning Man присвячений певній тематиці. Так, в 2015-му це був Карнавал Дзеркал, в 2014-му - Караван-сарай, в 2013-му - Культ Карго, і так далі. У 2016-му фестиваль носить назву Майстерня да Вінчі. Тому головна скульптура фестивалю в цьому році являє собою масштабну інтерпретацію Вітрувіанскої людини на круглій рамі, яку завдяки спеціальному механізму відвідувачі фестивалю мають можливість обертати.