Затримання представників криміналу на похороні "злодія в законі": поліція розповіла подробиці (відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

За його словами, в результаті спецоперації були перевірені особи 88 "добропорядних громадян", в основному дрібних, на кримінальному жаргоні - шавки, хоч і з серйозними відбутими термінами.

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"Рангом вищі товариші відмовилися приїжджати на сходку до нас в область, знаючи наш серйозний характер і ставлення до них. У Донецькій області ніяких "злодіїв у законі" немає і не буде", - запевнив Аброськін.

Також він додав, що після відповідної перевірки жоден з "авторитетних товаришів", кримінальну поліцію Донеччини не зацікавив.

Раніше УНІАН повідомляв, що СБУ спільно з Національною поліцією затримала в районі Святогірська Донецької області 106 кримінальних авторитетів, які прибули на похорон «злодія у законі «Льохи Краснодонського».