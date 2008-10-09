Путін запевнив комуністів, що з лідерством США покінчено

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін погодився із словами лідера фракції Комуністичної партії в Держдумі Геннадія Зюганова про те, що США втратили чільні позиції, і криза в американській економіці триватиме.

Таку думку глава російського уряду висловив на зустрічі з депутатами фракції КПРФ в Держдумі.

"У чому ви маєте рацію, безперечно, це в тому, що довіра до Сполучених Штатів як до лідера вільного миру, до лідера вільної економіки, довіра до Wall street, підірвані, я вважаю, назавжди. Повернення до колишньої ситуації вже не буде", - сказав прем`єр і наголосив, що це не тільки його особиста думка - про це прямо чи непрямо кажуть лідери європейських країн, голови центральних банків, міністри фінансів і фахівці.

Прес-секретар президента США Дана Періно в той же день увечері відмовила журналістам у проханні прокоментувати ці слова. "Я думаю, що я просто не відповідатиму на вислови Володимира Путіна", - сказала Періно.