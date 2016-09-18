ЗМІ: у Франції госпіталізовано екс-президента Ширака

В Парижі з легеневою інфекцією госпіталізовано колишнього президента країни, 83-річного Жака Ширака, передає Новое время з посиланням на французьке видання Le Parisien.

"Ширак був доставлений в аеропорт Ле-Бурже з Марокко, де він відпочивав разом зі своєю родиною", - йдеться в повідомленні.

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Екс-президента Франції госпіталізовано до паризької клініки Ля Петі-Сальпетрієр.

Як повідомляв УНІАН, в грудні минулого року Ширак вже потрапляв до лікарні, але тоді стан здоров'я Жака Ширака не викликав побоювань.

Довідка. Жак Ширак був президентом Франції з 1995 по 2007 рік. У 2005 році у нього стався інсульт. В кінці 2013 року йому була зроблена операція на нирках і Ширак перебував тоді в госпіталі протягом тижня. У минулому році він був госпіталізований у зв'язку з різким загостренням подагри, який супроводжувався сильними болями. Після проходження медобстеження він повернувся додому.