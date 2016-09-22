ООН відновить доставку гуманітарної допомоги в Сирію з понеділка

Про це заявив у розмові з Бі-бі-сі спецпосланець ООН по Сирії Стеффан ді Містура.

"Вантажівки будуть переміщатися акуратно і обережно", - зауважив дипломат.

Після авіаудару по колоні в понеділок всі гуманітарні операції на сирійській землі були припинені на невизначений час.

Читайте такожЧиновники кажуть, що на гуманітарний конвой ООН, ймовірно, напала Росія - The New York Times

Угода про припинення вогню в Сирії набула чинності 12 вересня, проте після авіаудару по колоні все більше аналітиків говорить про злам крихкого перемир'я.

Колона була організована ООН і сирійським відділенням Червоного Півмісяця.

За словами представника організації, було пошкоджено щонайменше 18 з 31 вантажівки конвою.

США заявили, що два російські бомбардувальники Су-24 були помічені в небі над вантажівками в момент авіаудару.