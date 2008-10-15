Грузинське село обстріляли з боку Абхазії

Територія сіла Рухі Зугдідського району, контрольована грузинською стороною, напередодні пізно увечері і сьогодні вночі «кілька разів була обстріляна з села Чубурхинджі Гальского району Абхазії», повідомляє Газета.руз посиланням на ІТАР-ТАРС. Як повідомили сьогодні журналістам представники влади краю Самегрело, «снаряди, випущені з гранатомета з села Чубурхинджі Гальского району, розірвалися на території сіла Рухі біля поста грузинської поліції».

За даними властей Зугдідського району, в результаті вибухів снарядів у селі Рухі ніхто не постраждав. «Співробітники грузинської поліції, які несуть службу в Рухі, не відкривали вогонь у відповідь у напрямі Чубурхинджі», - відзначили представники адміністрації.