Путін про розпад СРСР: "Зовсім необов`язково було це робити"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі з лідерами парламентських партій, що пройшли до Держдуми.

”Ви знаєте, як я ставлюся до розвалу Радянського Союзу. Зовсім необов`язково було це робити. Можна було провести перетворення, в тому числі демократичного характеру, без цього”, - сказав Путін.

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”Але хочу звернути вашу увагу на те, що на чолі нашої колишньої вітчизни, СРСР, перебувала комуністична партія. Не якась інша, яка просувала ідеї націоналізму, або інші руйнівні ідеї, які є згубними для будь-якої держави”, - підкреслив він.

Раніше Путін називав розпад СРСР ”найбільшою геополітичною катастрофою століття”.